70% годных военных из ТЦК перевели на фронт – ВСУ

Половина личного состава ТЦК – военные, которые были ранены на фронте – Сухопутные войска.

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С осени 2024 года изменился состав территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по всей стране. Половину штата ТЦК и СП в Украине сейчас составляют военнослужащие, получившие ранения или контузии во время боевых действий. Как сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в ответ на запрос Главкома, почти 70% военнослужащих, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, в 2024-2025 годах были переведены в боевые подразделения. Об этом также заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Ткаченко. По его словам, изменения коснулись всей системы ТЦК по стране.

В пресс-службе пояснили, что конкретное количество военных, которые служат в ТЦК, не разглашается, поэтому информация предоставлена в процентах от общего количества.

«Почти все из ТЦК, кто пригоден, были отправлены на передовую», - подтвердил источник в штабе Сухопутных войск.

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