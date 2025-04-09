Пентагон может перебросить ракеты из Азии на Ближний Восток – в США обеспокоены сдерживанием Китая

В Пентагоне обеспокоены, что американские ракеты для сдерживания Китая могут пойти на войну с хуситами.

Фото: pravdatutnews

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Американские командующие, планирующие возможный конфликт с Китаем, выражают все большее беспокойство относительно того, что Пентагону, вероятно, придется переместить дальнобойные высокоточные ракеты из резервов Азиатско-Тихоокеанского региона на Ближний Восток. Как сообщает The New York Times, со ссылкой на источники в Конгрессе и Пентагоне, причиной этого является большое потребление боеприпасов США в ходе бомбардировочной кампании в Йемене, которую приказал начать президент Трамп.

Боевая готовность США в Азии также снижена из-за развертывания американских боевых кораблей и самолетов на Ближнем Востоке после начала войны между Израилем и Газой в октябре 2023 года, а также атак хуситов на корабли в Красном море. Операции проводятся с чрезвычайно высоким темпом, что создает проблемы даже для базового технического обслуживания.

Эти проблемы уже привлекли внимание в Конгрессе, где руководители Пентагона должны дать показания о готовности американских войск. Адмирал Сэмюэл Папаро, руководитель Индо-Тихоокеанского командования США, будет спрошен об этих вопросах во время слушаний в Конгрессе в среду и четверг.

Представители администрации Трампа, в частности министр обороны Пит Хегсет и заместитель министра обороны Элбридж Колби, отмечали необходимость усиления сил США в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая, который активно наращивает свою военную мощь и ядерный арсенал.

Однако военные сталкиваются с трудностями из-за расходов на борьбу с хуситами в Йемене. Бомбардировки в Йемене оказались значительно более масштабными, чем Пентагон сообщал ранее. Только за первые три недели кампании было использовано $200 млн на боеприпасы, а общая сумма расходов на операцию, с учетом кадровых и операционных расходов, уже превысила $1 млрд.

Пентагон уже перебросил два авианосца, дополнительные бомбардировщики B-2 и истребители в регион, а также систему ПРО Patriot и THAAD. Однако важные боеприпасы, такие как ракеты «Томагавк», также используются в кампании в Йемене, и это может повлиять на запас сил США для противостояния Китаю.

Япония также увеличивает закупку «Томагавков» у США для своих военных нужд, что позволяет стране поддерживать усилия США в случае военной угрозы со стороны Китая.

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