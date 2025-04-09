В Ужгороде мужчина не явился в ТЦК из-за психостимуляторов – что решил суд

IT-армия не спасла – житель Ужгорода получил срок за уклонение от мобилизации.

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Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области по делу № 308/10631/24 вынес приговор 40-летнему жителю областного центра Закарпатья, которого признали виновным в умышленном уклонении от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации. Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Как установил суд, мужчина с 2007 года состоял на воинском учете как ограниченно годный к службе в военное время. В апреле 2024 года после прохождения медицинской комиссии он был признан годным и включен в состав команды военнообязанных, которых должны были направить в учебный центр.

Однако во время пребывания в территориальном центре комплектования и социальной поддержки он отказался получить мобилизационное распоряжение, а 2 мая письменно сообщил о нежелании проходить военную службу. Свою позицию он объяснил тем, что якобы имеет зависимость от психостимуляторов и уже выполняет задания в пользу Вооруженных сил Украины - в частности, в «ИТ-армии».

Во время судебного разбирательства мужчина вину не признал. Он утверждал, что ему не разрешили проходить службу в отдельных воинских частях, однако суд признал эти утверждения бездоказательными. В приговоре также указано, что обвиняемый отказался от службы, поскольку, по его словам, «любит фармацевтические приключения и ему нужна помощь психотерапевта».

Суд учел, что никаких медицинских справок или обращений к психиатрам или наркологам мужчина не предоставил. Он не состоит на социальном учете, не имеет несовершеннолетних детей и официального места работы. Также во время заседаний не проявлял раскаяния или желания изменить свою позицию.

В итоге суд пришел к выводу, что речь идет об умышленном уклонении от выполнения конституционного долга в условиях военного положения. Учитывая обстоятельства, суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы без условного освобождения.

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