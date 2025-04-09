У Китаї заявили, що не відправляли своїх військовослужбовців для участі у війні проти України

У МЗС КНР відреагували на інформацію про те, що ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», ЗСУ взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії у Донецькій області. Пізніше МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні.

У Китаї відреагували на кадри з своїми полоненими солдатами в Україні. Про це повідомляє Newsweek.

Так, офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь запевнив, що Китай не направляв своїх військовослужбовців для участі у війні проти України.

Пекін заявив, що Китай зараз перевіряє інформацію з українською стороною.

«Китай звіряє інформацію з українською стороною», - сказав речник МЗС КНР.

Також у МЗС закликали громадян Китаю «уникати залучення до бойових дій».

«Дозвольте мені підкреслити, що китайський уряд завжди просить громадян Китаю триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати будь-якої форми участі у збройних конфліктах і, зокрема, уникати участі у військових операціях будь-якої сторони».

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