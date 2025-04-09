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Кабмин расширил полномочия Минюста, чтобы привлечь юридических советников для переговоров с США по соглашению о полезных ископаемых

11:08, 9 апреля 2025
Правительство разрешило Минюсту привлекать иностранных советников для проведения анализа проектов соглашений, заключаемых Украиной с иностранными субъектами, и разработки переговорных позиций при их заключении.
Кабмин расширил полномочия Минюста, чтобы привлечь юридических советников для переговоров с США по соглашению о полезных ископаемых
Фото: kmu.gov.ua
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Кабмин решил расширить полномочия Минюста, чтобы тот мог привлечь юридических советников для разработки переговорных позиций Украины во время переговоров с американской стороной относительно проекта соглашения о полезных ископаемых.
Соответствующие изменения 8 апреля были внесены в пункт 4 Положения о Министерстве юстиции, утвержденного постановлением КМУ №228.

Теперь Минюст также может привлекать национальных и иностранных консультантов (советников), других субъектов хозяйствования для предоставления юридических, консультационных услуг, связанных с проведением анализа проектов международных договоров Украины, контрактов и других соглашений, заключаемых Украиной с иностранными субъектами, и разработкой переговорных позиций Украины при их заключении.

Ранее Минюст мог привлекать юридических советников, в том числе иностранных, но для защиты прав и интересов государства в зарубежных юрисдикционных органах при урегулировании споров, рассмотрении дел в зарубежных юрисдикционных органах с участием иностранного субъекта и Украины, а также для обеспечения представительства Украины в ЕСПЧ.

Напомним, первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что юридическая фирма для заключения стратегического соглашения с США о распределении критически важных природных ресурсов еще не выбрана, однако должна быть определена на этой неделе.

В свою очередь, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина уже выработала свою позицию по соглашению с США о полезных ископаемых и формирует группу, которая отправится на переговоры в Вашингтон.

Сибига также подтвердил, что будет выбрана одна из ведущих юридических компаний, которая будет сопровождать переговорный процесс.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых Украину будет представлять также юридическая компания.

Автор: Наталя Мамченко

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США Кабинет Министров Украины Министерство юстиции Украины

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