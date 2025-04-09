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На образовательной платформе «Мрия» для учеников введут внутреннюю валюту за учебные достижения

13:14, 9 апреля 2025
Министерство образования анонсировало внутреннюю валюту «мечты» на платформе «Мрия».
На образовательной платформе «Мрия» для учеников введут внутреннюю валюту за учебные достижения
Фото: Министерство образования и науки
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Министерство образования и науки сообщило о введении на образовательной платформе «Мрия» новой функции - внутренней валюты «мрийки». Ученики смогут зарабатывать «мечты» за учебные достижения, которые впоследствии можно обменивать на бонусы, такие как билеты в кино, мастер-классы или VR-квесты.

Платформа «Мрия» предоставляет возможность автоматизировать многие процессы, включая календарно-тематическое планирование, создание расписания, ведение журнала и выставление временных оценок. Учителя могут прикреплять к урокам заметки и файлы, делиться комментариями и общаться с учениками и родителями в защищенных чатах. Это позволяет ведение образовательного процесса без необходимости использования бумажных записей или сторонних цифровых инструментов.

Ученики имеют доступ к персонализированной информации в мобильном приложении «Мрия ID», где можно просматривать расписание, домашние задания, библиотеку контента и динамику результатов. Родители также получают удобный доступ к достижениям своих детей.

В ближайшем будущем планируется добавление новых функций. Учителя смогут быстро генерировать тесты с помощью искусственного интеллекта, получать выполненные домашние задания и создавать межклассные группы.

Также с нового учебного года дети и родители смогут выбирать кружки по интересам вблизи дома или школы, а администрация сможет быстро получать результаты работы учителей без необходимости переходить в журналы.

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