В Британии суд запретил мужчине посещать все пабы страны после того, как в одном из них он жестоко избил посетителя

Потерпевшему потребовалось несколько операций и установка пластин в лицо.

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В Великобритании мужчине запретили посещать все пивные бары страны в течение двух лет после того, как он без причины напал на посетителя в одном из них. Об этом сообщает Nottingham Post.

В частности, в июле 2024 года 38-летний Пол Ормонд напал на другого посетителя паба в Ретфорде после ссоры. Он ударил жертву в голову, причинив серьезные переломы лица — глаза, носа и щек. Потерпевшему потребовалось несколько операций и установка пластин в лицо.

Мужчина получил наказание в виде двух лет условного заключения. Кроме того, суд запретил ему посещать любые пабы на территории страны в течение аналогичного периода.

Также мужчину обязали носить браслет для мониторинга алкоголя в течение 120 дней. Это устройство каждые 30 минут будет проверять пот Ормонда, чтобы определить, употреблял ли он алкоголь.

Кроме того, Ормонду, которого судья назвал «пьяным хулиганом», обязали отработать 120 часов общественных работ и выплатить жертве компенсацию в размере 7500 фунтов (около 9500 долларов).

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