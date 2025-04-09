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Київський апеляційний суд змінив цілодобовий арешт меру Ірпеня Маркушину на нічний

11:44, 9 квітня 2025
Київський апеляційний суд скасував рішення про цілодобовий домашній арешт Олександру Маркушину.
Київський апеляційний суд змінив цілодобовий арешт меру Ірпеня Маркушину на нічний
Фото: itvua.tv
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У вівторок, 8 квітня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 березня, якою підозрюваному М. продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Суд не називає прізвище посадовця, але, за даними ЗМІ, мова йде про Олександра Маркушина.

Суд першої інстанції поклав на підозрюваного обов’язки перебувати за визначеною адресою з винятками для отримання медичної допомоги або забезпечення особистої безпеки під час дії воєнного стану — зокрема, дозволив перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на період повітряної тривоги.

За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу захисника задоволено частково. Ухвалу слідчого судді скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури про продовження запобіжного заходу задоволено частково.

«Підозрюваному М. продовжено запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 23 квітня 2025 року. Йому заборонено залишати місце проживання за визначеною адресою з 23:00 до 06:00 години наступної доби, крім випадків отримання медичної допомоги або необхідності перебування в укриттях під час повітряної тривоги. На підозрюваного покладено обов’язки, передбачені частиною п’ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України», - сказано у повідомленні.

Суд нагадав, особа підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 332 Кримінального кодексу України — організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

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суд Ірпінь Київський апеляційний суд

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