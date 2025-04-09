Кабмін скасував необхідність отримання дозволу на спеціальне використання корисних копалин

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів вказали, що це означає скасування дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, в частині користування корисних копалин, у тому числі тих, що видобуваються на континентальному шельфі.

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Уряд скасував дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів, в частині користування корисних копалин, у тому числі тих, що видобуваються на континентальному шельфі. Відповідне рішення оформлено постановою Кабміну від 8 квітня №401 щодо скасування «неактуальних інструментів державного регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища».

Цією постановою з Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду виключено пункт, відповідно до якого до природних ресурсів, на які видається дозвіл на спеціальне використання, належать корисні копалини, за винятком загальнопоширених.

Також виключена норма про те, що видача дозволів на спеціальне використання природних

ресурсів здійснюється стосовно корисних копалин, у тому числі тих, що видобуваються на континентальному шельфі, здійснюється Мінприроди.

З Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення виключено норму, що це положення поширюється на установлення лімітів використання корисних копалин, за винятком загальнопоширених. Крім того, виключено норму, що ліміти (квоти) на видобування корисних копалин (у тому числі континентального шельфу), за винятком загальнопоширених, і строки їх дії затверджує Кабмін за поданням Мінекономіки та Мінприроди, погодженим з обласними державними адміністраціями.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів вказали, що це означає скасування дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, в частині користування корисних копалин, у тому числі тих, що видобуваються на континентальному шельфі.

«Отримання такого документа було передбачено у Положенні про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Це Положення діє ще з 1992 року! Жодного разу за 33 роки такий дозвіл не видавався.

Більш того, на сьогодні згідно чинного законодавства користування надрами на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду (ПЗФ) не допускається в цілому за декларативним принципом. А єдиним дозвільним документом на розробку родовищ і здійснення видобування є спеціальний дозвіл на користування надрами, який видається Державною службою геології та надр України», зазначили у Міндовкілля.

Крім того, уряд постановою від 8 квітня №392 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Межигірської ділянки» погодився з пропозицією Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції щодо ділянок нафтогазоносних надр стосовно проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Межигірської ділянки, що розташована в межах Стрийського, Самбірського, Львівського, Яворівського та Шептицького районів Львівської області, Калуського, Івано-Франківського, Надвірнянського районів Івано-Франківської області, Вижницького району Чернівецької області.

Участь у конкурсі можуть брати громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об’єднання юридичних осіб, утворені в Україні чи за її межами, особи, що діють окремо чи спільно, які мають відповідні фінансово-економічні та технічні ресурси або досвід чи кваліфікацію з видобутку вуглеводнів.

Аналогічно постановою від 8 квітня №391 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Свічанської ділянки» уряд погодився з пропозицією Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції щодо ділянок нафтогазоносних надр стосовно проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Свічанської ділянки, яка розташована в межах Стрийського та Самбірського районів Львівської області, Верховинського, Калуського, Івано-Франківського, Надвірнянського районів Івано-Франківської області, Вижницького району Чернівецької області.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 8 квітня скасував 204 інструменти регулювання в різних сферах.

Автор: Наталя Мамченко

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