У березні в Києві виписали 55 протоколів за несвоєчасне прибирання снігу та накрижень

Загалом за березень інспекцією контролю за благоустроєм було виписано 2 666 приписів.

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Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, у березні в столиці було виписано 55 протоколів та 27 приписів за несвоєчасне прибирання снігу та накрижень.

Загалом за березень інспекцією контролю за благоустроєм було виписано 2 666 приписів, зокрема:

- 1099 — розміщення МАФів з порушеннями

- 262 — недотримання вимог щодо розміщення гаражів

- 160 — порушення правил благоустрою

Крім того, були складені адмінпротоколи, через відсутність реакції на виписані приписи, а саме:

- 158 — за розміщення з порушеннями МАФів

- 13 — за порушення правил благоустрою

У відомстві додають, що найбільше недоліків було зафіксовано у Шевченківському районі - 369 виписаних приписів, а найменше у Печерському - 156.

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