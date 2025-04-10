У Києві тарифи на тепло для побутових споживачів залишаться незмінними на період воєнного стану

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення зберегти чинні тарифи на тепло двох київських ТЕЦ для мешканців столиці. Про це пише Інтерфакс-Україна.
Зокрема, комісія зберегла тариф на теплову енергію двох київських ТЕЦ комунального підприємства «Київтеплоенерго» для побутових споживачів столиці на діючому рівні 969,89 грн/Гкал на період дії воєнного стану та шести місяців після його завершення.
Після завершення вказаного періоду тарифи на тепло зростуть, зокрема:
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