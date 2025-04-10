На Київщині затримали начальницю відділу архітектури однієї з селищних рад та її чоловіка за отримання хабаря

Ділки отримали хабар у 230 тисяч гривень.

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У Київській області затримали начальницю відділу архітектури однієї з селищних рад та її чоловіка, які отримали неправомірну вигоду за видачу містобудівних умов та обмежень на земельну ділянку на Київщині. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Правоохоронці встановили, що посадовиця залучила до вчинення злочинних дій свого чоловіка. За надання вказаних послуг вони отримали від громадянина неправомірну вигоду в сумі 230 000 гривень.

Під час отримання коштів правоохоронці затримали посадовицю та її чоловіка.

Зловмисникам повідомили про підозру в отриманні та пособництві отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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