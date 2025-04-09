У Рівненському ТЦК відреагували на заяви свого працівника щодо мобілізації та служби в ЗСУ

У ТЦК припускають, що «на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби», хоча «не виключаються й інші мотиви».

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У Рівненському ТЦК відреагували на заяви свого працівника, які поширили у медіа. Зокрема, там припускають, що «на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби», хоча «не виключаються й інші мотиви».

Заяву оприлюднили у Рівненському обласному ТЦК та СП.

«В окремих медіа поширюється інформація про суб’єктивні заяви начальника Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрія Ковалюка. Останній з власної ініціативи оприлюднив оціночні судження щодо мобілізаційних заходів, «моральної втоми» особового складу та нібито «халатного ставлення» до «людського ресурсу» у Збройних Силах України.

Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави», - вказали у ТЦК.

Нагадаємо, Юрій Ковалюк у інтерв'ю виданню «Четверта влада» відкрито заявив, що відмовляє свого сина від служби у війську. «А син в мене в цьому році закінчив Львівський торгово-економічний університет. І зараз чекає, щоб наречена закінчила ще пів року. Ну, я його не пущу. Не пущу в армію, це все вже, хватить. Сину 22 роки», – заявив Ковалюк.

Також в інтерв’ю Ковалюк розповів про «Контракт 18-24» та заявив, що відговорює дітей підписати контракт. «Відговорюю, кажу: хлопці, вам прийдеться служити в м’ясних бригадах, там живучість особового складу дуже низька», - заявив Ковалюк.

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