Самозайнята особа змінила робоче місце — які документи потрібно подавати до ДПС

У разі зміни робочого місцясамозайнята особа повинна повідомити про це податкову шляхом подання заяви №20-ОПП з оновленою інформацією.

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У Головному управлінні ДПС у Житомирській області розповіли, які документи та до якого контролюючого органу подають фізособи, які провадять незалежну професійну діяльність у разі зміни робочого місця.

Відповідно до п. 63.3 ПКУ платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.

Пунктом 6.8 розд. VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 9.12.2011 №1588 визначено, що облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у контролюючих органах здійснюється з урахуванням, зокрема, такого:

якщо робоче місце нотаріуса знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, то нотаріус повинен стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням свого робочого місця відповідно до розд. IV ПКУ;

про адресу робочого місця особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, така особа надає відомості шляхом подання заяви про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, за формою №20-ОПП, згідно з розд. VIII Порядку №1588, або може зазначити в заяві (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) за формою №5-ОПП під час взяття на облік у контролюючих органах.

Якщо фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, зазначила дані про робоче місце (офіс) у Заяві за ф. №5-ОПП під час взяття на облік у контролюючих органах, платник податків звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу заяви про такий об’єкт згідно з розд. VIII Порядку №1588.

Відповідно до п. 8.1 розд. VIІI Порядку №1588 платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку у порядку, встановленому розд. VIІI Порядку №1588.

Якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об’єкта оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за неосновним місцем обліку у контролюючому органі за місцезнаходженням такого об’єкта у порядку, визначеному розд. VII Порядку №1588 (п. 8.3 розд. VIІI Порядку №1588).

Заява за ф. №20-ОПП може бути подана технічними засобами електронних комунікацій в електронній формі з дотриманням вимог Закону України від 22.05.2003 №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України від 5.10.2017 №2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» (п. 8.4 розд. VIІI Порядку №1588).

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку Заяву за ф. №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, в такому самому порядку та строки, як і при реєстрації, створенні чи відкритті об’єкта оподаткування (п. 8.5 розд. VIІI Порядку №1588).

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