Субсидія на новий період — кому призначать автоматично, а кому доведеться подавати документи

Деяким категоріям громадян субсидію на новий період буде призначено за їхнім зверненням із новою заявою та декларацією про доходи та витрати.

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Пенсійний фонд України нагадав, що у квітні закінчується опалювальний сезон, а з 1 травня органи ПФ визначать право на отримання житлових субсидій на наступний період (до 30 квітня 2026 року).

Як правило, одержувачам, які отримували житлову субсидію в попередньому періоді, виплату буде призначено автоматично, на підставі наявної в Пенсійному фонді України інформації (якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарства, відсутня заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг).

Водночас деяким категоріям громадян субсидію на новий період буде призначено за їхнім зверненням із новою заявою та декларацією про доходи та витрати (або спрощеною заявою). За особистим зверненням житлова субсидія на наступний період призначається, зокрема, якщо:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства сплачують житлово-комунальні послуги, проживаючи в орендованому житловому приміщенні;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

член домогосподарства звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У ПФ додали, що субсидіанти зобов’язані повідомити інформацію про зміни у складі домогосподарства чи майновому стані його членів протягом 30 днів.

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