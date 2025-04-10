Субсидия на новый период — кому назначат автоматически, а кому придется подавать документы

Некоторым категориям граждан субсидия на новый период будет назначена по их обращению с новым заявлением и декларацией о доходах и расходах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины напомнил, что в апреле заканчивается отопительный сезон, а с 1 мая органы ПФ определят право на получение жилищных субсидий на следующий период (до 30 апреля 2026 года).

Как правило, получателям, которые получали жилищную субсидию в предыдущий период, выплата будет назначена автоматически на основании информации, имеющейся в Пенсионном фонде Украины (если не изменились данные о имущественном состоянии и/или составе домохозяйства, отсутствует задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг).

В то же время, некоторым категориям граждан субсидия на новый период будет назначена по их обращению с новым заявлением и декларацией о доходах и расходах (или упрощенным заявлением). По личному обращению жилищная субсидия на следующий период назначается, в частности, если:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства оплачивают жилищно-коммунальные услуги, проживая в арендованном жилом помещении;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

член домохозяйства обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В ПФ добавили, что субсиданты обязаны сообщить информацию о изменениях в составе домохозяйства или имущественном состоянии его членов в течение 30 дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.