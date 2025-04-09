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В Гоструда ответили, может ли получить компенсацию работник, которого травили на работе

23:59, 9 апреля 2025
Стало известно, имеет ли право работник, в отношении которого совершался мобинг, на компенсацию причиненного ему ущерба.
В Гоструда ответили, может ли получить компенсацию работник, которого травили на работе
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В Центральном межрегиональном управлении Госслужбы по вопросам труда разъяснили, имеет ли право работник, в отношении которого совершался мобинг, на компенсацию нанесенного ему ущерба.

В случае повреждения здоровья работника, причиной которого стал мобинг (запугивание), факт которого подтвержден судебным решением, вступившим в законную силу, причиненный ущерб возмещается в размере понесенных расходов на лечение.

Возмещение работодателем морального ущерба работнику производится в случае, если нарушение его законных прав, в том числе в результате дискриминации, мобинга (запугивания), факт которого подтвержден судебным решением, вступившим в законную силу, привело к моральным страданиям, потере нормальных жизненных связей и требует от него дополнительных усилий для организации своей жизни.

Ранее мы писали, какие действия в трудовом коллективе не расцениваются как моббинг.

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Гоструда компенсация трудовые отношения

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