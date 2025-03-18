В Госслужбе труда разъяснили, какие действия в трудовом коллективе не рассматриваются как моббинг

Какие требования работодателя к работнику не будут считаться моббингом (травлей).

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Требования работодателя к работнику относительно надлежащего выполнения трудовых обязанностей, изменение рабочего места, должности работника или размера оплаты труда в порядке, установленном законодательством, коллективным или трудовым договором, не будут считаться моббингом (травлей). Об этом подчеркнули в Центрально-Западном межрегиональном управлении Госслужбы труда.

В частности, там отметили, что с целью избежания недоразумений в трудовом коллективе и принятия мер по недопущению моббинга работодателям следует должным образом соблюдать нормы статьи 29 Кодекса законов о труде Украины.

До начала работы работодатель обязан согласованным с работником способом проинформировать его о:

месте работы (информация о работодателе, включая его местонахождение), трудовой функции, которую обязан выполнять работник (должность и перечень должностных обязанностей), дате начала выполнения работы; определенном рабочем месте, обеспечении необходимыми для работы средствами; правах и обязанностях, условиях труда; наличии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов и др.

Ранее в Гоструда напомнили, что такое моббинг и какие приемы травли бывают.

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