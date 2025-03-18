В Госслужбе труда разъяснили, какие действия в трудовом коллективе не рассматриваются как моббинг

Требования работодателя к работнику относительно надлежащего выполнения трудовых обязанностей, изменение рабочего места, должности работника или размера оплаты труда в порядке, установленном законодательством, коллективным или трудовым договором, не будут считаться моббингом (травлей). Об этом подчеркнули в Центрально-Западном межрегиональном управлении Госслужбы труда.
В частности, там отметили, что с целью избежания недоразумений в трудовом коллективе и принятия мер по недопущению моббинга работодателям следует должным образом соблюдать нормы статьи 29 Кодекса законов о труде Украины.
До начала работы работодатель обязан согласованным с работником способом проинформировать его о:
Ранее в Гоструда напомнили, что такое моббинг и какие приемы травли бывают.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.