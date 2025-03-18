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В Верховном Суде обсудили проект Основ использования автоматизированной системы документооборота суда

15:58, 18 марта 2025
В рамках заседания были обсуждены вопросы определения периодов и условий поступления судебных дел, при которых такие дела не распределяются на конкретного судью.
В Верховном Суде обсудили проект Основ использования автоматизированной системы документооборота суда
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На заседании рабочей группы по вопросам стратегии единства судебной практики, которое возглавил координатор группы – секретарь Большой Палаты Верховного Суда Виталий Уркевич, входящие в ее состав судьи ВС вместе с руководством Аппарата Суда обсудили проект Основ использования автоматизированной системы документооборота суда в Верховном Суде.

Этот проект был разработан на смену Временным принципам использования автоматизированной системы документооборота суда и определения состава суда в Верховном Суде в соответствии с новой действующей редакцией Положения об автоматизированной системе документооборота суда, утвержденного решением Совета судей Украины 11 ноября 2024 года, которое вводится в действие с 1 апреля.

Участники рабочей группы по стратегии обеспечения единства судебной практики проанализировали дискуссионные вопросы регулирования работы АСДС, изложенные в проекте документа. В частности, в рамках заседания были обсуждены вопросы определения периодов и условий поступления судебных дел, при которых такие дела не распределяются на конкретного судью.

В части правил осуществления автоматизированного распределения судебных дел представители рабочей группы рассмотрели пункты, касающиеся порядка определения АСДС судей для рассмотрения судебного дела коллегией судей, а также алгоритм определения системы судьи-докладчика из всех судей соответствующего кассационного суда для пересмотра судебного решения по исключительным обстоятельствам.

Требовались обсуждения и положения проекта Основ, которыми регулируется порядок распределения АСДС кассационной жалобы, которая поступила в суд кассационной инстанции по окончании кассационного рассмотрения дела.

В отношении повторного автоматизированного распределения судебных дел участники рабочей группы рассмотрели особенности определения системой судьи-докладчика в судебном деле, которая поступила в кассационный суд как суд кассационной инстанции после нового рассмотрения судом низшей инстанции, и обсудили особенности осуществления автораспределения в Большой Палате Верховного Суда.

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