На Львовщине мужчина отказался от «боевой» повестки и получил 3 года за решеткой

Военнообязанный пожаловался на проблемы со здоровьем, но не проходил дополнительных обследований.

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На Львовщине мужчина отказался от боевой повестки из-за проблем со здоровьем. Однако суд признал его виновным в уклонении от мобилизации. Приговор по делу № 452/3493/24 вынес Самборский горрайонный суд Львовской области.

Как указано в материалах дела, уроженец города Дубно в Ровенской области в начале июня 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе.

После этого мужчине выписали боевую повестку на отправку в воинскую часть, однако он отказался ее получать. В отношении него было возбуждено уголовное дело за уклонение от мобилизации.

В суде обвиняемый частично признал свою вину. Он рассказал, что сначала сотрудники ТЦК направляли его на ВЛК в апреле 2024 года, тогда ему назначили дополнительные обследования у окулиста и травматолога, которые он так и не прошел. Второй раз его привезли на ВЛК в сопровождении полиции в июне. Медицинская комиссия признала его годным к службе.

После этого мужчине выписали повестку на отправку, но он отказался ее получать из-за проблем со здоровьем. Свой отказ от получения боевой повестки он объяснял проблемами с глазами и переломом шейки бедра. В сентябре 2024 года он прошел областную ВЛК, где предоставил комиссии снимки и выписку о переломе шейки бедра в 2023 году, однако его признали годным. Действия главы областной ВЛК он не обжаловал. На сегодняшний день обследование у окулиста и травматолога не прошел, инвалидности или ограничений в выполнении трудовых обязанностей не имеет. Ответственность за не получение боевой повестки ему разъясняли, и он ее понимает.

Самборский городско-районный суд изучил все материалы и аргументы сторон. Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в Львовском апелляционном суде через Самборский городско-районный суд Львовской области путем подачи апелляции в течение 30 дней со дня его оглашения.

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