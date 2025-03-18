Принцип пропорциональности — в Минюсте напомнили о балансе между публичными и частными интересами

Принцип пропорциональности является неотъемлемой частью административного процесса, защищая граждан от возможных злоупотреблений со стороны государства и обеспечивая необходимый контроль за деятельностью органов власти.

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Министерство юстиции Украины напомнило, что в современном административном праве принцип пропорциональности является важным инструментом для соблюдения баланса между публичными интересами и частными правами личности, что особенно важно в условиях расширения дискреционных полномочий административных органов.

Согласно этому принципу, если административный акт может привести к негативным последствиям для лица, такие последствия должны быть минимальными. Принцип пропорциональности касается не только принятия административных актов, но и всех процессуальных решений и действий. Также элементом этого принципа является обязанность административного органа использовать свои полномочия исключительно с той целью, для которой они были предоставлены.

Рекомендации Комитета Министров Совета Европы, в частности Рекомендация № R(80)2, определяют, что административные органы должны избегать преследования иных целей, кроме тех, для которых им были предоставлены дискреционные полномочия. Также важно учитывать возможные негативные последствия для прав, свобод и законных интересов лиц и соотносить их с целями органа.

Это означает, что негативные последствия для лица не могут превышать полученный положительный результат для общества. Требование соблюдения разумного соотношения между целями и средствами их достижения является основой для определения законности действий административных органов.

Важность принципа пропорциональности подтверждается и в украинском законодательстве, в частности в Кодексе административного судопроизводства (КАСУ), где закреплено, что административные органы должны использовать свои полномочия исключительно с надлежащей целью. Это обеспечивает механизм ограничения дискреционных полномочий, предотвращая их ненадлежащее использование, в том числе в личных или ведомственных интересах. Например, должностное лицо не может использовать информацию, содержащую коммерческую тайну или конфиденциальные сведения, в личных целях.

Таким образом, принцип пропорциональности становится неотъемлемой частью административного процесса, защищая граждан от возможных злоупотреблений со стороны государства и обеспечивая необходимый контроль за деятельностью органов власти. Его реализация требует от административных органов не только соблюдения закона, но и учета человеческого достоинства, прав человека и основных свобод.

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