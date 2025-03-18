Кто может удостоверить документы военнослужащему, если нет нотариуса

Сейчас некоторые полномочия нотариусов могут выполнять командиры военнослужащих, правоохранительных органов, органов гражданской защиты.

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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъясняет, кто может заверить документы военнослужащего, если нет нотариуса.

В условиях военного положения некоторые полномочия нотариусов могут выполнять командиры военнослужащих, сотрудники правоохранительных органов, органов гражданской защиты – они вправе удостоверять завещания и доверенности.

Перечень таких видов сделок несколько ограничен, поэтому доверенности на право распоряжения недвижимостью, управления и распоряжения ценными бумагами, корпоративными правами не входят в компетенцию вышеупомянутых должностных лиц.

Что касается военнопленных, их последнюю волю фиксирует начальник лагеря, в котором они содержатся. В случае их смерти завещание должно без задержек передаваться государству-покровителю, а его заверенные копии – в Национальное информационное бюро.

Завещания должны составляться военнопленными таким образом, чтобы они соответствовали требованиям признания их действительными согласно законодательству государства, к которому относятся военнопленные.

После удостоверения командиры направляют доверенности и завещания через Генеральный штаб Вооруженных Сил, Министерство обороны или другой орган в Министерство юстиции или его территориальный орган для обеспечения их регистрации в Едином реестре доверенностей, Наследственном реестре.

Также в Минюсте напомнили, что при определённых обстоятельствах завещание могут заверить и другие должностные лица, среди которых:

главный врач, его заместитель по медицинской части или дежурный врач этой больницы, госпиталя, другого стационарного учреждения здравоохранения, а также начальник госпиталя, директор или главный врач дома престарелых и инвалидов;

капитан морского или речного судна;

начальник поисковой или другой экспедиции;

командир (начальник) воинской части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения, где нет нотариуса или органа, совершающего нотариальные действия;

начальник учреждения исполнения наказаний;

уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления.

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