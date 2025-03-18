Кто может удостоверить документы военнослужащему, если нет нотариуса

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъясняет, кто может заверить документы военнослужащего, если нет нотариуса.
В условиях военного положения некоторые полномочия нотариусов могут выполнять командиры военнослужащих, сотрудники правоохранительных органов, органов гражданской защиты – они вправе удостоверять завещания и доверенности.
Перечень таких видов сделок несколько ограничен, поэтому доверенности на право распоряжения недвижимостью, управления и распоряжения ценными бумагами, корпоративными правами не входят в компетенцию вышеупомянутых должностных лиц.
Что касается военнопленных, их последнюю волю фиксирует начальник лагеря, в котором они содержатся. В случае их смерти завещание должно без задержек передаваться государству-покровителю, а его заверенные копии – в Национальное информационное бюро.
Завещания должны составляться военнопленными таким образом, чтобы они соответствовали требованиям признания их действительными согласно законодательству государства, к которому относятся военнопленные.
После удостоверения командиры направляют доверенности и завещания через Генеральный штаб Вооруженных Сил, Министерство обороны или другой орган в Министерство юстиции или его территориальный орган для обеспечения их регистрации в Едином реестре доверенностей, Наследственном реестре.
Также в Минюсте напомнили, что при определённых обстоятельствах завещание могут заверить и другие должностные лица, среди которых:
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