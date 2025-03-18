Практика судів
  1. В Україні

Хто може посвідчити документи військовослужбовцю, якщо немає нотаріуса

10:54, 18 березня 2025
Зараз деякі повноваження нотаріусів можуть виконувати командири військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, органів цивільного захисту.
Хто може посвідчити документи військовослужбовцю, якщо немає нотаріуса
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснює, хто може посвідчити документи військовослужбовцю, якщо немає нотаріуса.

В умовах воєнного стану деякі повноваження нотаріусів можуть виконувати командири військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, органів цивільного захисту – вони вправі посвідчувати заповіти та довіреності.

Перелік таких видів правочинів дещо обмежений, тому довіреності на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами до компетенції вищезгаданих посадових осіб не належать.

Що стосується військовополонених, то їх останню волю фіксує начальник табору, де вони утримуються. У разі їх смерті заповіт повинен без затримок передаватись до держави-покровительки, а засвідчені його копії – до Національного інформаційного бюро.

Заповіти повинні складатися військовополоненими таким чином, щоб вони відповідали вимогам визнання їх дійсними згідно з вимогами законодавства держави, до якої належать військовополонені.

Після посвідчення, командири надсилають довіреності та заповіти через Генеральний штаб Збройних Сил, Міністерство оборони або інший орган до Міністерства юстиції чи його територіального органу для забезпечення їх реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі.

Також у Мін’юсті нагадали, що за певних обставин посвідчити заповіт можуть й інші посадові особи, серед яких:

  • головний лікар, його заступник з медичної частини або черговий лікар цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров’я, а також начальник госпіталю, директор або головний лікар будинку для осіб похилого віку та інвалідів;
  • капітан морського або річкового судна;
  • начальник пошукової або іншої експедиції;
  • командир (начальник) військової частини, з’єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії;
  • начальник установи виконання покарань;
  • уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові документи мінюст нотаріус військовослужбовці Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Білий дім опублікував підсумки розмови Трампа і Путіна

За підсумками розмови Трампа і Путіна досягнуто згоди, що рух до миру в Україні розпочнеться з припинення вогню у сфері енергетики та інфраструктури – повідомляє Білий дім.

Військовозобов’язані чоловіки за кордоном від 18 до 60 років зможуть стати на військовий облік дистанційно – Верещук

Міноборони в тижневий строк внесе постанову, за якою громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК.

Заробітна плата працівників апаратів судів з 1 квітня збільшиться на 20-87% в залежності від посади — ДСА

Суттєво розмір посадового окладу збільшиться в апеляційних та місцевих спеціалізованих судах і значно менше – в районних судах.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

Для конкурсантів в судді приберуть вимогу про 75% вірних відповідей на тестуванні щодо знання історії української державності

Депутати вирішили ще більше спростити вимоги для кандидатів у судді щодо знання історії української державності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України