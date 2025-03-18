Для бізнесу запустили платформу для онлайн-скарг на держпослуги

Мінекономіки презентувало підприємцям платформу «Пульс» для оцінки держпослуг онлайн.

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Міністерство економіки презентувало підприємцям платформу «Пульс» для оцінки держпослуг онлайн. Завдяки платформі держава може отримувати об’єктивну картину рівня сервісу та оперативно реагувати на потреби бізнесу.

Як вказують у Мінекономіки, відгуки від підприємців будуть цифровізовані та стануть основою нового Entrepreneur Satisfaction Score (Індексу задоволеності підприємців) – інструменту для покращення держпослуг.

«Разом із Мінекономіки ми запроваджуємо нові цифрові інструменти для ефективної взаємодії влади та бізнесу на всіх рівнях. Це дозволяє швидко реагувати на запити підприємців, підтримувати їх та формувати важливі ініціативи для обговорення на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України», – підкреслив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита.

Також Мінекономіки разом з Державною податковою службою інтегрували онлайн-платформу «Пульс» до Електронного кабінету платника податків.

Як залишити відгук через платформу?

Авторизуватися в Кабінеті платника податків.

Оцінити якість взаємодії з держорганами.

У разі проблем – залишити звернення на pulse.gov.ua.

Якщо оцінку не надано одразу, система нагадає про це через тиждень і далі щомісяця.

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