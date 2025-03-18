Для бизнеса запустили платформу для онлайн-жалоб на госуслуги

Минэкономики представило предпринимателям платформу «Пульс» для оценки госуслуг онлайн

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Министерство экономики презентовало предпринимателям платформу «Пульс» для оценки госуслуг онлайн. Благодаря платформе государство может получать объективную картину уровня сервиса и оперативно реагировать на потребности бизнеса.

Как указывают в Минэкономики, отзывы от предпринимателей будут оцифрованы и станут основой нового Entrepreneur Satisfaction Score (Индекса удовлетворенности предпринимателей) – инструмента для улучшения госуслуг.

«Вместе с Минэкономики мы внедряем новые цифровые инструменты для эффективного взаимодействия власти и бизнеса на всех уровнях. Это позволяет быстро реагировать на запросы предпринимателей, поддерживать их и формировать важные инициативы для обсуждения на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины», – подчеркнул заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита.

Также Минэкономики совместно с Государственной налоговой службой интегрировали онлайн-платформу «Пульс» в Электронный кабинет налогоплательщика.

Как оставить отзыв через платформу?

Авторизоваться в Кабинете налогоплательщика.

Оценить качество взаимодействия с госорганами.

В случае проблем – оставить обращение на pulse.gov.ua.

Если оценка не была предоставлена сразу, система напомнит об этом через неделю, а затем каждый месяц.

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