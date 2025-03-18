В Киеве обломки русского дрона упали на территории школы — первые подробности

Ученики во время тревоги находились в укрытии.

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18 марта после утренней атаки дронов врага в Киеве зафиксировано падение обломков БПЛА. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Так, в Деснянском районе столицы обломки беспилотника упали на территорию школы.

По предварительной информации, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы. Экстренные службы направляются на место», — отметил он.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что падение обломков сбитого вражеского БПЛА зафиксировано на территории учебного заведения по ул. Путивльская.

На открытой местности возгорания. Работают службы. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Отмечается, что ученики во время тревоги находились в укрытии.

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