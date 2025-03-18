Заявление плательщика как основание для проведения проверки — разъяснение налоговой

Заявление о проведении документальной внеплановой проверки может быть подано плательщиком налогов в произвольной форме по месту его учета.

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Главное управление ГНС в Тернопольской области напоминает, что заявление плательщика является основанием для проведения проверки.

Документальная внеплановая проверка проводится при наличии определенных оснований, которые отражены в пункте 78.1 ст. 78 Налогового кодекса Украины.

Ограничения в основаниях для проведения проверок плательщиков налогов не распространяются на проверки, проводимые по обращению плательщика налогов (абзац первый п. 78.2 ст. 78 НКУ).

Форма и порядок подачи плательщиком налогов заявления о проведении документальной внеплановой проверки (кроме электронной проверки) НКУ не установлены. Заявление о проведении документальной внеплановой проверки может быть подано плательщиком налогов в произвольной форме по месту его учета.

Таким образом, в случае поступления заявления плательщика налогов о проведении документальной внеплановой проверки руководителем (его заместителем или уполномоченным лицом) контролирующего органа может быть принято решение о проведении проверки такого плательщика налогов, которое оформляется приказом (абзац первый п. 78.4 НКУ).

При этом НКУ не содержит нормы об обязательности проведения и сроках принятия решения о назначении такой проверки. Такое решение принимается с учетом рисков в деятельности данного плательщика налогов, связанных со скрытием объектов налогообложения, неуплатой налоговых обязательств, невыполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на органы ГНС.

В ГНС подчеркнули, что запрещается проводить документальные внеплановые проверки, если вопросы, являющиеся предметом такой проверки, были охвачены во время предыдущих проверок плательщика налогов.

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