Заява платника як підстава для проведення перевірки — розʼяснення податкової

Заява про проведення документальної позапланової перевірки може бути подана платником податків у довільній формі за місцем його обліку.

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Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що заява платника є підставою для проведення перевірки.

Документальна позапланова перевірка проводиться за наявності визначених підстав, які відображені у пункті 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України.

Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення платника податків (абзац перший п. 78.2 ст. 78 ПКУ).

Форму та порядок подання платником податків заяви про проведення документальної позапланової перевірки (крім електронної перевірки) ПКУ не встановлено. Заява про проведення документальної позапланової перевірки може бути подана платником податків у довільній формі за місцем його обліку.

Отже, у разі надходження заяви платника податків про проведення документальної позапланової перевірки керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу може бути прийнято рішення про проведення перевірки такого платника податків, яке оформлюється наказом (абзац перший п. 78.4 ПК).

При цьому ПКУ не містить норми щодо обов’язковості проведення та строків для прийняття рішення про призначення такої перевірки. Таке рішення приймається з урахуванням ризиків в діяльності цього платника податків щодо приховування об’єктів оподаткування, несплати ним податкових зобов’язань, невиконання вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи ДПС.

У ДПС наголосили, що забороняється проводити документальні позапланові перевірки, якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків.

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