В Киеве вспыхнул хостел в Голосеевском районе – видео

Жильцов эвакуировали и обеспечили беспрепятственный подъезд спецтранспорта.

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В Киеве инспекторы эвакуировали людей из горящего хостела. Как сообщили в Патрульной полиции Киева, на днях на спецлинию 112 поступило сообщение о пожаре в Голосеевском районе. На месте правоохранители обнаружили сильное возгорание в помещении.

Патрульные эвакуировали жильцов в безопасное место и обеспечили беспрепятственный подъезд спецтранспорта. Чтобы обезопасить припаркованные автомобили от огня, полицейские совместно с гражданами переместили их на безопасное расстояние.

Вскоре спасатели ликвидировали возгорание. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Все обстоятельства этого происшествия теперь будут выяснять следователи.

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