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Напряжение в Красном море — Иран предупреждает о «катастрофических последствиях» для США

09:13, 18 марта 2025
Иран в письме Совету Безопасности ООН предупредил, что любые агрессивные действия будут иметь «серьезные и катастрофические последствия» для США.
Напряжение в Красном море — Иран предупреждает о «катастрофических последствиях» для США
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Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в поддержке йеменских повстанцев-хуситов, предупредив Тегеран, что тот «понесет последствия» в случае дальнейших атак с их стороны. По его словам, все новые атаки хуситов в Красном море и Аденском заливе теперь будут рассматриваться США как атаки, совершенные Ираном.

В свою очередь, Иран направил срочное письмо в Совет Безопасности ООН, в котором предупредил, что любые агрессивные действия приведут к «серьезным и катастрофическим последствиям» для США. Об этом сообщает Associated Press.

Посол Ирана в ООН раскритиковал заявления Трампа в адрес Исламской Республики. Он заявил, что Трамп и американские чиновники делают «необдуманные и провокационные высказывания», и предупредил, что Иран может ответить, если эти слова перейдут в действия.

Тем временем ООН призвала прекратить все военные действия в Йемене и Красном море, подчеркнув необходимость «максимальной сдержанности». Заместитель представителя ООН Фархан Хак предупредил, что «дальнейшая эскалация может еще больше обострить напряженность в регионе».

В письме в Совет Безопасности ООН посол Амир Саид Иравани подчеркнул, что его страна готова «защищать свой суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы в соответствии с международным правом в случае любых враждебных действий».

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США Дональд Трамп Иран

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