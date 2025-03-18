Напруга у Червоному морі — Іран попереджає про «катастрофічні наслідки» для США

Іран у листі до Ради Безпеки ООН попередив, що будь-які агресивні дії матимуть «серйозні та катастрофічні наслідки» для США.

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Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у підтримці єменських повстанців-хуситів, попередивши Тегеран, що той «зазнає наслідків» у разі подальших атак з їхнього боку. За його словами, усі нові атаки хуситів в Червоному морі та Аденській затоці відтепер будуть розглядатися США як атаки, здійснені Іраном.

У свою чергу Іран надсилає терміновий лист до Ради Безпеки ООН, у якому попереджає, що будь-які агресивні дії матимуть «серйозні та катастрофічні наслідки» для Штатів. Про це повідомляє Associated Press.

Посол Ірану в ООН розкритикував висловлювання Трампа щодо Ісламської Республіки. Він заявив, що Трамп та американські чиновники роблять «необачні та провокаційні заяви» і попередив, що Іран може відповісти, якщо ці слова переростуть у дії.

Тим часом ООН закликала припинити всі військові дії в Ємені та Червоному морі, наголосивши на необхідності «максимальної стриманості». Заступник речника ООН Фархан Хак попередив, що «подальша ескалація може ще більше загострити напруженість у регіоні».

У листі до Ради Безпеки ООН посол Амір Саєд Іравані наголосив, що його країна готова «захищати свій суверенітет, територіальну цілісність та національні інтереси відповідно до міжнародного права у разі будь-яких ворожих дій».

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