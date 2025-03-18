У Києві на дороги вивели понад 150 одиниць спецтехніки для боротьби з ожеледицею

Очищають та обробляють головні магістралі, мости, спуски і підйоми.

Джерело фото: Борис Корпусенко

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У столиці триває для протиожеледної обробки та розчищення доріг і тротуарів вивели 157 одиниць техніки «Київавтодору». Про це пишуть у КМДА.

Крім того, на вулицях 23 бригади очищають та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи. Також очищають та обробляють головні магістралі, мости, спуски і підйоми.

На прибудинкових територіях прибирають працівники керуючих компаній.

За прогнозами синоптиків, 18 березня у столиці хмарна погода з проясненнями, вдень 2-4° тепла. Ввечері місцями невеликий мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця.

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