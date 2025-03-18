Практика судов
  1. В Украине

В Киеве на дороги вывели более 150 единиц спецтехники для борьбы с гололедицей

09:07, 18 марта 2025
Проводится очистка и обработка главных магистралей, мостов, спусков и подъемов.
В Киеве на дороги вывели более 150 единиц спецтехники для борьбы с гололедицей
Источник фото: Борис Корпусенко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице продолжается противогололедная обработка и очистка дорог и тротуаров, для чего выведены 157 единиц техники «Киевавтодора». Об этом пишут в КГГА.

Кроме того, на улицах 23 бригады очищают и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы. Также проводится очистка и обработка главных магистралей, мостов, спусков и подъемов.

На придомовых территориях уборку осуществляют сотрудники управляющих компаний.

По прогнозам синоптиков, 18 марта в столице ожидается облачная погода с прояснениями, днем +2…+4° тепла. Вечером местами небольшой мокрый снег, а на дорогах гололедица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Киев КГГА дороги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раду внесли законопроект о правах военнослужащих ВСУ, СБУ, УГО и других на объекты интеллектуальной собственности, созданные ими во время военной службы

Устав внутренней службы ВСУ предлагают дополнить нормой, что должностными инструкциями или приказом на военнослужащего может быть возложена обязанность осуществления интеллектуальной, творческой, в том числе инновационной, изобретательской или рационализаторской деятельности.

ВАКС: правосудие с обвинительным уклоном

Следственные судьи ВАКС уже на этапе избрания меры пресечения находятся под влиянием целенаправленно сформированного общественного мнения, и им необходимо проявлять мужество, чтобы при принятии решения не оглядываться на общественное осуждение и «атаку» общественных активистов – гораздо проще «плыть по ветру», удовлетворяя ходатайства НАБУ/САП и применяя к подозреваемым максимально строгие виды процессуального принуждения.

Для работников медицинской сферы собираются отменить уголовную ответственность за заражение неизлечимой инфекционной болезнью – в ГНЭУ ВР раскритиковали законопроект

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект, которым отменяется уголовная ответственность для медиков, косметологов и других за заражение человека неизлечимой инфекционной болезнью – в ГНЭУ ВР указали на риски.

За период приостановления действия трудового договора работодатель не обязан выплачивать зарплату, гарантийные и компенсационные выплаты – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым установлено, что во время и за период приостановления действия трудового договора работодатель не обязан выплачивать работнику заработную плату, гарантийные и компенсационные выплаты.

Мобилизованного убили на полигоне, а затем обвинили в употреблении наркотиков и объявили дезертиром – что решил суд

Суд осудил за убийство солдата ранее неоднократно осужденного военнослужащего, которого назначили командиром отделения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України