В Киеве на дороги вывели более 150 единиц спецтехники для борьбы с гололедицей

Проводится очистка и обработка главных магистралей, мостов, спусков и подъемов.

Источник фото: Борис Корпусенко

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В столице продолжается противогололедная обработка и очистка дорог и тротуаров, для чего выведены 157 единиц техники «Киевавтодора». Об этом пишут в КГГА.

Кроме того, на улицах 23 бригады очищают и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы. Также проводится очистка и обработка главных магистралей, мостов, спусков и подъемов.

На придомовых территориях уборку осуществляют сотрудники управляющих компаний.

По прогнозам синоптиков, 18 марта в столице ожидается облачная погода с прояснениями, днем +2…+4° тепла. Вечером местами небольшой мокрый снег, а на дорогах гололедица.

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