У Києві уламки російського дрона впали на території школи — перші подробиці

Учні школи під час тривоги знаходились в укритті.

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18 березня після ранкової атаки дронів ворога у Києві зафіксовано падіння уламків БпЛА. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Так, у Деснянському районі столиці уламки безпілотника впали на територію школи.

«За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив він.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що падіння уламків збитого ворожого БпЛА зафіксовано на території навчального закладу по вул. Путивльська.

На відкритій місцевості займання. Працюють служби. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Наголошується, що учні школи під час тривоги знаходились в укритті.

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