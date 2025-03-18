На Львівщині чоловік відмовився від «бойової» повістки та отримав 3 роки за ґратами

Військовозобов’язаний поскаржився на проблеми зі здоров’ям, але не проходив додаткові обстеження.

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На Львівщині чоловік відмовився від бойової повістки через проблеми зі здоров’ям. Однак суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації. Вирок у справі № 452/3493/24 виніс Самбірський міськрайонний суд Львівської області.

Як вказується у матеріалах справи, уродженець міста Дубно на Рівненщині на початку червня 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби.

Після цього чоловіку виписали бойову повістку на відправку до військової частини, однак він від її отримання відмовився. Щодо нього порушили кримінальну справу через ухилення від мобілізації.

У суді обвинувачений частково визнав свою провину. Він розповів, що спершу працівники ТЦК скеровували його на ВЛК у квітні 2024 року, тоді йому призначили додаткові обстеження окуліста та травматолога, які він так і не пройшов. Другий раз його привезли на ВЛК у супроводі поліції у червні. Медична комісія визнала його придатним до служби.

Після цього чоловіку виписали повістку на відправку, але він відмовився її отримати через проблеми із здоров’ям. Свою відмову від отримання бойової повістки він пояснював проблемою з очима та переломом шийки бедра. У вересні 2024 року він пройшов обласну ВЛК, де надав комісії знімки та виписку про перелом шийки бедра у 2023 році, однак його визнали придатним. Дії обласного голови ВЛК не оскаржував. На сьогоднішній день обстеження у лікаря окуліста та травматолога не пройшов, інвалідності чи обмежень у виконанні трудових обов`язків не має. Відповідальність за неотримання бойової повістки йому роз`яснювали і він її розуміє.

Самбірський міськрайонний суд дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, та призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду через Самбірський міськрайонний суд Львівської області шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з дня його проголошення.

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