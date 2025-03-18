У Верховному Суді обговорили проект Засад використання автоматизованої системи документообігу суду

У межах засідання було обговорено питання стосовно визначення періодів та умов надходження судових справ, за яких такі справи не розподіляються на конкретного суддю.

Фото: Верховний Суд

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На засіданні робочої групи з питань стратегії єдності судової практики, яке очолив координатор групи – секретар Великої Палати Верховного Суду Віталій Уркевич, судді ВС, що входять до її складу, разом із керівництвом Апарату Суду обговорили проект Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Верховному Суді.

Цей проект був розроблений на зміну Тимчасовим засадам використання автоматизованої системи документообігу суду та визначення складу суду у Верховному Суді відповідно до нової єдиної чинної редакції Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України 11 листопада 2024 року, яке вводиться в дію з 1 квітня 2025 року.

Учасники робочої групи щодо стратегії забезпечення єдності судової практики проаналізували дискусійні питання щодо регулювання роботи АСДС, викладені в проєкті документа. Зокрема, у межах засідання було обговорено питання стосовно визначення періодів та умов надходження судових справ, за яких такі справи не розподіляються на конкретного суддю.

У частині правил здійснення автоматизованого розподілу судових справ представники робочої групи розглянули пункти, що стосуються порядку визначення АСДС суддів для розгляду судової справи колегією суддів, а також алгоритму визначення системою судді-доповідача із числа всіх суддів відповідного касаційного суду для перегляду судового рішення за виключними обставинами.

Потребували обговорення і положення проекту Засад, якими регульовано порядок розподілу АСДС касаційної скарги, яка надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи.

Щодо повторного автоматизованого розподілу судових справ учасники робочої групи розглянули особливості визначення системою судді-доповідача в судовій справі, що надійшла до касаційного суду як суду касаційної інстанції після нового її розгляду судом нижчої інстанції, та обговорили особливості здійснення авторозподілу у Великій Палаті Верховного Суду.

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