У Держпраці роз’яснили, які дії у трудовому колективі не розцінюються як мобінг

Які вимоги роботодавця до працівника не будуть вважатися мобінгом (цькуванням).

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Вимоги роботодавця до працівника щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не будуть вважатися мобінгом (цькуванням). Про це наголосили у Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Держпраці.

Зокрема, там наголосили, що з метою уникнення непорозумінь в трудовому колективі та вживаючи заходів щодо недопущення мобінгу, роботодавцям слід належним чином виконувати норми статті 29 Кодексу законів про працю України.

До початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати працівника про:

1) місце роботи (інформація про роботодавця, у тому числі його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків), дату початку виконання роботи;

2) визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами;

3) права та обов’язки, умови праці;

4) наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, тощо.

Раніше у Держпраці нагадали, що таке мобінг та які прийому цькування бувають.

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