Самозанятое лицо сменило рабочее место — какие документы нужно подавать в ГНС

В случае смены рабочего места самозанятое лицо должно уведомить об этом налоговое путем подачи заявления №20-ОПП с обновленной информацией.

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В Главном управлении ГНС в Житомирской области разъяснили, какие документы и в какой контролирующий орган подают физические лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность в случае смены рабочего места.

Согласно п. 63.3 Налогового кодекса Украины налогоплательщики подлежат регистрации или постановке на учет в контролирующих органах по месту нахождения юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, месту проживания лица (основное место учета), а также по месту расположения (регистрации) их подразделений, движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением или через которые ведется деятельность (неосновное место учета).

Налогоплательщик обязан встать на учет в соответствующих контролирующих органах по основному и неосновному месту учета, сообщать о всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, контролирующие органы по основному месту учета в соответствии с порядком учета налогоплательщиков.

Пунктом 6.8 раздела VI Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Минфина от 9.12.2011 №1588, определено, что учет физических лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, в контролирующих органах осуществляется с учетом, в том числе, следующего:

если рабочее место нотариуса находится на территории другого административно-территориального единицы, чем место его постоянного проживания, нотариус должен встать на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по месту нахождения его рабочего места в соответствии с разделом IV Налогового кодекса Украины;

по адресу рабочего места лица, которое ведет независимую профессиональную деятельность, такое лицо предоставляет сведения путем подачи заявления о объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением, по форме №20-ОПП, согласно разделу VIII Порядка №1588, или может указать в заявлении (для лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность) по форме №5-ОПП при постановке на учет в контролирующих органах.

Если физическое лицо, которое ведет независимую профессиональную деятельность, указало данные о рабочем месте (офисе) в Заявлении по форме №5-ОПП при постановке на учет в контролирующих органах, налогоплательщик освобождается от обязанности подачи в контролирующий орган заявления о таком объекте согласно разделу VIII Порядка №1588.

Согласно п. 8.1 раздела VIII Порядка №1588, налогоплательщик обязан сообщать о всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, контролирующему органу по основному месту учета в порядке, установленном разделом VIII Порядка №1588.

Если у налогоплательщика происходит регистрация, создание или открытие объекта налогообложения на территории административно-территориальной единицы, где он не состоит на учете, то такой налогоплательщик обязан встать на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по месту нахождения такого объекта в порядке, определенном разделом VII Порядка №1588 (п. 8.3 раздела VIII Порядка №1588).

Заявление по форме №20-ОПП может быть подано техническими средствами электронных коммуникаций в электронной форме с соблюдением требований Закона Украины от 22.05.2003 №851-IV «О электронных документах и электронном документообороте», Закона Украины от 5.10.2017 №2155-VIII «О электронной идентификации и электронных доверительных услугах» (п. 8.4 раздела VIII Порядка №1588).

В случае изменения данных об объекте налогообложения, а именно: изменение типа, наименования, местонахождения, вида права или состояния объекта налогообложения, налогоплательщик предоставляет в контролирующий орган по основному месту учета Заявление по форме №20-ОПП с обновленной информацией об объекте налогообложения, в отношении которого произошли изменения, в таком же порядке и сроки, как и при регистрации, создании или открытии объекта налогообложения (п. 8.5 раздела VIII Порядка №1588).

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