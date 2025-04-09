В Ровненском ТЦК отреагировали на заявления своего сотрудника по поводу мобилизации и службы в ВСУ

В ТЦК предполагают, что «на размышления Юрия Ковалюка могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы», хотя «не исключаются и другие мотивы».

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В Ровненском ТЦК отреагировали на заявления своего сотрудника, которые появились в СМИ. В частности, там предполагают, что «на размышления Юрия Ковалюка могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы», хотя «не исключаются и другие мотивы».

Заявление было опубликовано в Ровненском областном ТЦК и СП.

«В отдельных СМИ распространяется информация о субъективных заявлениях начальника Второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП Юрия Ковалюка. Последний по собственной инициативе опубликовал оценочные суждения о мобилизационных мероприятиях, «моральной усталости» личного состава и якобы «халатном отношении» к «человеческому ресурсу» в Вооруженных Силах Украины.

Указанные заявления, сделанные на четвертом году полномасштабной войны, не способствуют укреплению обороноспособности государства», - указали в ТЦК.

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