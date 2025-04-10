В Киевской области задержали начальницу отдела архитектуры одной из сельских рад и ее мужа за получение взятки

Дельцы получили взятку в 230 тысяч гривен.

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В Киевской области задержали начальницу отдела архитектуры одной из сельских рад и ее мужа, которые получили неправомерную выгоду за выдачу градостроительных условий и ограничений на земельный участок в области. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители установили, что должностное лицо привлекло к совершению преступных действий своего мужа. За предоставление указанных услуг они получили от гражданина неправомерную выгоду в размере 230 000 гривен.

Во время получения денег правоохранители задержали должностное лицо и ее мужа.

Преступникам сообщили о подозрении в получении и пособничестве в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей.

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