В Киеве тарифы на тепло для бытовых потребителей останутся неизменными на период военного положения

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) приняла решение сохранить действующие тарифы на тепло двух киевских ТЭЦ для жителей столицы. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
В частности, комиссия сохранила тариф на тепловую энергию двух киевских ТЭЦ коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» для бытовых потребителей столицы на действующем уровне 969,89 грн/Гкал на период действия военного положения и шести месяцев после его завершения.
После завершения указанного периода тарифы на тепло вырастут, в частности:
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