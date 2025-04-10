В Киеве тарифы на тепло для бытовых потребителей останутся неизменными на период военного положения

После завершения указанного периода тарифы на тепло для бытовых потребителей будут повышены.

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Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) приняла решение сохранить действующие тарифы на тепло двух киевских ТЭЦ для жителей столицы. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

В частности, комиссия сохранила тариф на тепловую энергию двух киевских ТЭЦ коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» для бытовых потребителей столицы на действующем уровне 969,89 грн/Гкал на период действия военного положения и шести месяцев после его завершения.

После завершения указанного периода тарифы на тепло вырастут, в частности:

для нужд населения – 1 059,99 грн за 1 Гкал (без НДС);

для нужд религиозных организаций – 2075,78 грн за 1 Гкал (без НДС);

для нужд бюджетных учреждений – 2075,68 грн за 1 Гкал (без НДС);

для нужд других потребителей – 2076,00 грн за 1 Гкал (без НДС).

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