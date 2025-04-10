В марте в Киеве выписали 55 протоколов за несвоевременную уборку снега и наледи

Всего за март инспекцией по контролю за благоустройством было выписано 2 666 предписаний.

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Департамент территориального контроля города Киева сообщил, что в марте в столице было выписано 55 протоколов и 27 предписаний за несвоевременную уборку снега и наледи.

Всего за март инспекцией по контролю за благоустройством было выписано 2 666 предписаний, в том числе:

1099 — размещение МАФов с нарушениями

262 — несоблюдение требований по размещению гаражей

160 — нарушение правил благоустройства

Кроме того, были составлены административные протоколы из-за отсутствия реакции на выписанные предписания, а именно:

158 — за размещение с нарушениями МАФов

13 — за нарушение правил благоустройства

В ведомстве добавляют, что наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Шевченковском районе — 369 выписанных предписаний, а наименьшее — в Печерском районе — 156.

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