Кабмин упростил правила рубок в горных лесах Карпат

Технологические карты для вырубки леса в Карпатах больше не придется согласовывать с Гослесагентством, а при проведении рубок на территории и объектах природно-заповедного фонда — также с облгосадминистрациями.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство постановлением от 8 апреля №401 внесло изменения «относительно отмены неактуальных инструментов государственного регулирования в сфере охраны окружающей природной среды».

В частности, из Правил рубок главного пользования в горных лесах Карпат, утвержденных постановлением Кабмина №929, исключена норма о том, что технологические карты относительно лесоводственных требований согласовываются с территориальными органами Гослесагентства, а при проведении рубок на территории и объектах природно-заповедного фонда — также с облгосадминистрациями.

Напоминаем, что согласно этим правилам на каждую лесосеку, то есть участок леса, отведенный для вырубки деревьев, до начала ее разработки составляется технологическая карта, которая с учетом конкретных условий отражает лесоводственные и организационные требования к выполнению работ.

В технологической карте содержится перечень подготовительных работ, определяется схема разработки лесосеки с нанесением на нее производственных объектов, оборудования, дорог, волоков, способы проведения лесозаготовительных операций (валка деревьев, обрубка сучьев, трелевка, спуск, раскряжевка, сортировка, штабелирование, погрузка древесины, очистка мест рубок), устанавливается очередность разработки пасек, предусматриваются меры по охране труда и определяются природоохранные требования (предотвращение эрозии почв, сохранение подроста и т.д.).

Таким образом, теперь эти карты для вырубки не придется согласовывать с Гослесагентством, а при проведении рубок на территории и объектах природно-заповедного фонда — также с облгосадминистрациями.

«Согласование технологических карт относительно лесоводственных требований является избыточным и необоснованным», подчеркнули в Минохраны окружающей среды.

Также в Порядке специального использования лесных ресурсов, утвержденном постановлением Кабмина от 23 мая 2007 года №761, исключена необходимость согласования с территориальными органами Гослесагентства и с областными, Киевской городской госадминистрацией заготовки древесины при проведении рубок главного пользования, которая может осуществляться дополнительно в пределах неиспользованного за предыдущие годы объема действующей расчетной лесосеки (с учетом объемов древесины, на которые в установленном порядке предоставлена отсрочка).

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим постановлением №401 отменено разрешение на специальное использование природных ресурсов в части пользования полезными ископаемыми, в том числе добываемыми на континентальном шельфе.

Еще одним постановлением №402 правительство отменило предупредительный государственный санитарно-эпидемиологический надзор путем выдачи разрешений на проведение экспериментальных работ на предприятиях, деятельность которых связана с использованием биологических агентов, химического сырья, продукции и веществ с источниками ионизирующего и неионизирующего излучения и радиоактивных веществ, в том числе на право работы с возбудителями I-IV группы патогенности. Также отменено санитарное согласование документов о предоставлении земельных участков под сброс сточных вод и необходимость в заключениях Минздрава для осуществления выбросов в воздух.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.