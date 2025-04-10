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Кабмін встановив, що матеріали державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель не оприлюднюються в електронному вигляді на сайті Держгеокадастру

07:50, 10 квітня 2025
Матеріали державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель відтепер мають надаватися запитувачам без відомостей про координати поворотних точок меж об’єктів та не будуть оприлюднюватися в електронному вигляді на сайті Держгеокадастру.
Кабмін встановив, що матеріали державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель не оприлюднюються в електронному вигляді на сайті Держгеокадастру
Ілюстративне зображення
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Кабмін постановою від 8 квітня №394 «Деякі питання захисту інтересів власників земельних ділянок та застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» установив, що на період дії правового режиму воєнного стану матеріали Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель надаються запитувачам без відомостей про координати поворотних точок меж об’єктів Державного земельного кадастру та не оприлюднюються в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Також визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабміну від 4 березня 2004 р. №266 «Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки».

Зокрема уряд вирішив прибрати норму про те, що Положення про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель затверджено на виконання статті 25 Закону «Про землеустрій», відповідно до якої документація із землеустрою розробляється в електронній та паперовій формах у вигляді схеми, проекту, робочого проекту або технічної документації, і затверджена документація із землеустрою є публічною та загальнодоступною.

Також передбачено, що у разі коли документація із землеустрою та оцінки земель була розроблена та затверджена до 2013 року, проте не передана до Державного фонду та на яку не накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог Закону України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги” сертифікованого інженера-землевпорядника, відповідального за якість робіт (сертифікований інженер-землевпорядник, який розробляв документацію із землеустрою та оцінки земель, не є працівником фізичної чи юридичної особи, яка здійснювала розроблення документації із землеустрою чи оцінки земель, припинення діяльності фізичної чи юридичної особи розробника документації із землеустрою), її передача може здійснюватися (замість здійснюється) безоплатно в електронній формі особою, що зазначена на титульній сторінці документації із землеустрою та оцінки земель власником (спадкоємцем, правонаступником), користувачем об’єкта нерухомого майна, органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, який здійснив передачу земельної ділянки у власність або в користування, за заявою.

Постановою внесено ще низку змін, нижче наводимо повний текст.

 

 

 

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України земельний кадастр

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