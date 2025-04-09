ЕС 5 июня отменит режим беспошлинной торговли для Украины, – Politico

Еврокомиссар заявил, что комиссия готовит новую систему тарифных квот, но «не на таком уровне», как сегодняшний неограниченный доступ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина рассчитывает, что Европейский Союз продлит действие текущего механизма торговой либерализации, который должен завершиться после 5 июня, до конца 2025 года, пока не будет разработано альтернативное предложение. Об этом после заседания Совета ассоциации Украина – ЕС заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В то же время, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен, которого цитирует Politico, заявил, что комиссия готовит новую систему тарифных квот, но «не на таком уровне», как сегодняшний неограниченный доступ.

«Текущие меры в любом случае будут отменены», — сказал Хансен членам Европарламента в комитете по сельскому хозяйству Европейского парламента.

«Совет очень четко заявил, что возможности продления нет», – добавил он, ссылаясь на позицию стран-членов ЕС.

В то же время Хансен добавил, что условия будут лучше, чем те, которые действовали до существующего соглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.