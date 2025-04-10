Судей предлагают не привлекать к дисциплинарной ответственности за недостоверные сведения в э-декларации

Судей предлагают не привлекать к дисциплинарной ответственности за неподачу для опубликования электронной декларации в НАПК или указание в э-декларации заведомо недостоверных сведений.

Источник фото: ВККС

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Из перечня оснований дисциплинарной ответственности судей предлагается исключить неподачу или несвоевременную подачу для опубликования электронной декларации, а также указание в э-декларации заведомо недостоверных сведений или умышленное неуказание сведений, определенных законодательством.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом 13137-1, автором которого выступает народный депутат Павел Павлиш.

Его законопроект является альтернативным к законопроекту 13137, инициаторами которого выступили глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов, а также народные депутаты Ярослав Юрчишин, Анатолий Гунько, Сергей Швец, Николай Стефанчук и другие.

Как отмечает Павел Павлиш, в отличие от основного законопроекта, его законопроектом 13137-1 предлагается исключить из статьи 109 Закона «О судоустройстве и статусе судей» такой вид дисциплинарного взыскания, как представление о переводе судьи в суд низшего уровня.

В остальном проекты идентичны.

Оба законопроекта предлагают взыскивать с судей до 100% месячного вознаграждения за серьезный дисциплинарный проступок.

Кроме того, в обоих законопроектах предусмотрено, что злостным жалобщикам на судей, злоупотребляющим своим правом на подачу жалоб, придется платить за каждую жалобу до 30 тысяч грн.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», депутаты предлагают установить, что применение увольнения как формы ответственности судьи возможно только за совершение «существенного» дисциплинарного проступка.

Другие виды проступков — «незначительные» и «серьезные» — будут наказываться либо выговорами-предупреждениями, либо в денежном эквиваленте. Но «существенным» может стать и «серьезный» проступок — если он привел к «существенным» последствиям. Что вкладывается в содержание такой «существенной существенности» — законодатель не раскрывает, а поручает доработать Высшему совету правосудия.

Автор: Наталя Мамченко

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