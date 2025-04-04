«Существенным дисциплинарным проступком судьи может быть проступок, который привел к существенным последствиям» – как депутаты предлагают изменить основания для увольнения судей

Судей не смогут уволить за проявление грубого неуважения к другим судьям или адвокатам, нарушение гласности и открытости процесса, несвоевременное предоставление копии решения в Реестр и другие проступки, если это не привело к «существенным» последствиям.

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Народные депутаты предлагают полностью «перекроить» основания для дисциплинарной ответственности судей, ввести в законодательство ряд оценочных понятий и запутанную систему условий наказания представителей Фемиды, включая денежные взыскания. Соответствующие изменения воплощены в законопроекте 13137, инициатором которого выступил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов, а также народные депутаты Ярослав Юрчишин, Анатолий Гунько, Сергей Швец, Николай Стефанчук и другие.

Среди прочего, предлагается установить, что применение увольнения как формы ответственности судьи возможно только за совершение «существенного» дисциплинарного проступка.

Другие виды проступков – «незначительные» и «серьезные» – будут наказываться либо выговорами-предупреждениями, либо в денежном эквиваленте, либо переводом в суд нижестоящей инстанции. Но «существенным» может стать и «серьезный» проступок – если он привел к «существенным» последствиям. Что вкладывается в содержание такой «существенной существенности» – законодатель не раскрывает, а поручает доработать Высшему совету правосудия.

Например, предупреждением или выговором можно будет наказать судью, который умышленно или вследствие грубой небрежности допустил произвольный отказ в доступе к правосудию (здесь вместо «незаконного» отказа законодателем вводится оценочное понятие «произвольный»), нарушил принципы гласности и открытости судебного процесса или правила отвода (самоотвода), умышленно не предоставил в течение длительного срока копию судебного решения для внесения в Единый государственный реестр судебных решений (здесь вместо «несвоевременного» предоставления вводится оценочное понятие «в течение длительного срока») и т. д.

Перспектива увольнения за такие действия будет только в случае, если проступок судьи «привел к существенным последствиям» (что такое «существенные» законодатель здесь не раскрывает) и «совершен судьей, имеющим два или более непогашенных дисциплинарных взыскания (кроме предупреждения, выговора)».

Если же это привело не к «существенным», а к «серьезным» последствиям, то судья уже может расплатиться за проступок из собственной судейской зарплаты.

Проявление грубого неуважения к другим судьям, адвокатам, экспертам, свидетелям, другим участникам судебного процесса или лицам, присутствующим в зале судебного заседания, будет считаться серьезным дисциплинарным проступком, но все же не будет тянуть на «существенный», за который предусмотрена возможность увольнения. Но, опять-таки, кроме случая, если это привело к «существенным последствиям».

Из перечня оснований дисциплинарной ответственности судьи вообще предлагается исключить:

нарушение принципов равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом, состязательности сторон и свободы в предоставлении ими суду своих доказательств и в доказывании их убедительности перед судом;

необеспечение обвиняемому права на защиту, препятствование реализации прав других участников судебного процесса;

непредоставление или несвоевременное предоставление для обнародования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном законодательством в сфере предотвращения коррупции;

указание в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, заведомо ложных сведений или умышленное непредоставление сведений, определенных законодательством;

использование статуса судьи с целью незаконного получения им или третьими лицами материальных благ или иной выгоды, если такое правонарушение не содержит состава преступления или уголовного проступка и т.д.

Также предлагается исключить такое основание, как признание судьи виновным в совершении коррупционного правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией, в случаях, установленных законом. Вместо этого установить, что основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства может быть признан такой дисциплинарный проступок, как «судья признан судом виновным в совершении коррупционного правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией, в случаях, если к нему применено административное взыскание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законопроектом с судей предлагают взимать до 100% месячной зарплаты за серьезный дисциплинарный проступок.

Кроме того, депутаты предлагают, чтобы злостные жалобщики на судей платили по 30 тысяч грн за каждую жалобу.

Также этим законопроектом в закон об адвокатуре предлагают внести изменения относительно расширения оснований для дисциплинарного производства в отношении адвокатов.

Кроме того, депутаты предлагают наделить временные следственные и временные специальные комиссии парламента полномочиями инициировать дисциплинарное производство в отношении судей.

Ниже предлагаем ознакомиться с сравнительной таблицей к результату законотворческой мысли.

Автор: Наталя Мамченко

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