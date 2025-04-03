Укрзализныця вернула пользователям приобретенные в кибератаки электронные билеты — что нужно знать

Что нужно сделать для того, чтобы восстановить билет, приобретенный раньше.

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«Укрзализныця» восстановила в аккаунтах пассажиров электронные билеты, которые были приобретены в приложении до кибератаки. Об этом сообщает УЗ.

Чтобы восстановить ранее приобретенный билет, необходимо:

зайти в свой аккаунт в приложении Укрзализныци;

нажать на баннер на главной странице, который переведет пользователя на отдельную страницу перегенерации билета;

нажать кнопку «Скачать PDF-билет» и сохранить восстановленный билет на своем телефоне.

«Мы рекомендуем всем пассажирам добавить свой актуальный электронный адрес в аккаунты в приложении и на сайте Укрзализныци, ведь все новые билеты автоматически дублируются на почту, если она указана в профиле пользователя», — подчеркнули в УЗ.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта стали временно недоступны онлайн-сервисы Укрзалізниці. Оказалось, что причиной сбоя в онлайн-системах стала масштабная кибератака. И уже 28 марта на сайте и в приложении «Укрзализныци» снова произошел технический сбой.

29 марта онлайн-сервисы Укрзализныци по продаже билетов начали работать стабильно.

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