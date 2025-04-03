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Укрзалізниця повернула користувачам придбані до кібератаки електронні квитки — що потрібно знати

19:10, 3 квітня 2025
Що потрібно зробити для того, щоб відновити квиток, придбаний раніше.
Укрзалізниця повернула користувачам придбані до кібератаки електронні квитки — що потрібно знати
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«Укрзалізниця» відновила в акаунтах пасажирів електронні квитки, які були придбані в застосунку до кібератаки. Про це повідомляє УЗ.

Для того, щоб відновити свій квиток, придбаний раніше, потрібно:

  • зайти в свій акаунт в застосунку Укрзалізниці;
  • натиснути на банер на головній сторінці, який переведе користувача на окрему сторінку перегенерації квитка;
  • натиснути кнопку «Завантажити PDF-квиток» та зберегти відновлений квиток на своєму телефоні.

«Ми рекомендуємо всім пасажирам додати свою дійсну електронну пошту до власних акаунтів у застосунку та на сайті Укрзалізниці, адже всі нові квитки автоматично дублюються на пошту, якщо вона була вказана в профілі користувача», — наголосили в УЗ.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня стали тимчасово недоступні онлайн-сервіси Укрзалізниці. Виявилося, що причиною збою в онлайн-системах стала масштабна кібератака. І вже 28 березня на сайті та в застосунку «Укрзалізниці» знову стався технічний збій.

29 березня онлайн-сервіси Укрзалізниці з продажу квитків почали функціонувати стабільно

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Укрзалізниця

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