Укрзалізниця повернула користувачам придбані до кібератаки електронні квитки — що потрібно знати

Що потрібно зробити для того, щоб відновити квиток, придбаний раніше.

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«Укрзалізниця» відновила в акаунтах пасажирів електронні квитки, які були придбані в застосунку до кібератаки. Про це повідомляє УЗ.

Для того, щоб відновити свій квиток, придбаний раніше, потрібно:

зайти в свій акаунт в застосунку Укрзалізниці;

натиснути на банер на головній сторінці, який переведе користувача на окрему сторінку перегенерації квитка;

натиснути кнопку «Завантажити PDF-квиток» та зберегти відновлений квиток на своєму телефоні.

«Ми рекомендуємо всім пасажирам додати свою дійсну електронну пошту до власних акаунтів у застосунку та на сайті Укрзалізниці, адже всі нові квитки автоматично дублюються на пошту, якщо вона була вказана в профілі користувача», — наголосили в УЗ.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня стали тимчасово недоступні онлайн-сервіси Укрзалізниці. Виявилося, що причиною збою в онлайн-системах стала масштабна кібератака. І вже 28 березня на сайті та в застосунку «Укрзалізниці» знову стався технічний збій.

29 березня онлайн-сервіси Укрзалізниці з продажу квитків почали функціонувати стабільно.

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