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Ілон Маск залишиться радником Дональда Трампа і після того, як піде з DOGE, — віцепрезидент Венс

18:50, 3 квітня 2025
Раніше стало відомо, що Ілон Маск піде з державної служби та займатиметься власним бізнесом.
Ілон Маск залишиться радником Дональда Трампа і після того, як піде з DOGE, — віцепрезидент Венс
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Ілон Маск залишиться радником президента Дональда Трампа й після того, як залишить посаду очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE). Про це повідомляє Reuters.

«У DOGE є багато роботи, і так, ця робота продовжуватиметься після відходу Ілона. Але, по суті, Ілон залишиться другом і радником як для мене, так і для президента», — заявив Венс.

Як стало відомо раніше, президент США Дональд Трамп повідомив своєму найближчому оточенню, що Ілон Маск, який наразі очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), піде з державної служби та займатиметься власним бізнесом.

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США Дональд Трамп Ілон Маск

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